Colisão entre motocicletas na Avenida Sobral deixa duas pessoas feridas

Na noite desta terça-feira (02), um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na Avenida Sobral, no bairro Ayrton Sena, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O incidente envolveu uma motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha, conduzida por um menor de 17 anos, e uma motocicleta Honda Biz, pilotada por Taynara Reis da Silva, de 28 anos.

Segundo informações repassadas, o jovem trafegava no sentido bairro-centro quando colidiu na traseira da Biz, que estava parada no acostamento. Taynara, ao tentar retornar à via, não observou o trânsito, ocasionando a colisão. Com impacto ambos foram ao solo.

Taynara foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com escoriações, perda de memória recente e lombalgia, seu estado de saúde é considerado estável. O menor apenas escoriações, seu estado de saúde também é considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), foi acionada, esteve no local para isolar a área e realizar os procedimentos de perícia. Posteriormente, os policiais se dirigiram ao pronto socorro para coletar mais informações sobre o estado das vítimas. Após receber atendimento médico, o menor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar depoimento às autoridades competentes.