Lady Gaga diz que abriu mão de técnica vocal para viver Arlequina em “Coringa 2”

A atriz e cantora Lady Gaga revelou, em entrevista à revista Empire, que precisou reajustar sua forma de cantar para “Coringa: Delírio a Dois”, musical que dá sequência ao filme de 2019 estrelado por Joaquin Phoenix, e afirmou que foi diferente de tudo que já fez antes. Ela interpreta Arlequina, chamada de Lee na trama.

“As pessoas me conhecem pelo meu nome artístico, Lady Gaga, certo? Sou eu como aquela artista, mas não é isso que este filme é; estou interpretando uma personagem. Então trabalhei muito na maneira como cantei para vir de Lee, e não para vir de mim como artista”, disse.

“Como você pega a música e faz com que ela seja apenas uma extensão do diálogo, em vez de começar a cantar sem nenhuma razão concebível?. Foi diferente de tudo que eu já fiz antes”, acrescentou.

Gaga, inclusive, disse que há “muitas notas ruins” de Arlequina e explicou as diferenças do seu canto no filme e nos palcos, como fez durante toda a sua carreira.

“Eu sou uma cantora treinada, certo? Então até minha respiração era diferente quando eu cantava como Lee. Quando eu respiro para cantar no palco, eu tenho essa maneira muito controlada de ter certeza de que estou no tom e que é sustentado no ritmo e na quantidade de tempo certos, mas Lee nunca saberia como fazer nada disso”, explicou.

“Então é como remover a tecnicalidade da coisa toda, remover minha forma de arte percebida de tudo isso e estar completamente dentro de quem ela é”, continuou.

A cantora estrela “Coringa: Delírio a Dois” ao lado de Joaquin Phoenix. O título chega aos cinemas brasileiros no dia 3 de outubro, mas terá a primeira exibição no Festival de Veneza, que começa em agosto.

Na trama, Arthur Fleck está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Nomes como Zazie Beetz (“Deadpool 2”), Catherine Keener (“Quero Ser John Malkovich”), Brendan Gleeson (“Os Banshees de Inisherin“) e Jacob Lofland (“Amor Bandido”) compõem o elenco. O cineasta norte-americano Todd Phillips, responsável pelo primeiro filme, retorna para a direção.

Assista ao trailer de Coringa: Delírio a Dois