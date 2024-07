Pegadas, digitais e perfume ajudaram a desvendar morte de filha de deputado

De acordo com a polícia, Romero levou o irmão no próprio carro e o deixou escondido nas proximidades do sítio PH, de propriedade de Raquel Cattani. Ao longo do dia, ele teria almoçado com o ex-sogro, o deputado Cattani. Ainda segundo a polícia, após almoçar ele levou os filhos do casal para Tapurah para criar um álibi e afastá-los do local do crime.