Acreana que está em Paris para as Olimpíadas vivencia caos após ataques às linhas de trem

A acreana Raquel Mércia é um dos milhares de turistas do mundo que estão em Paris para acompanhar as Olimpíadas. Raquel, que é um sucesso na internet, com mais quase 73 mil seguidores no Instagram, está na capital francesa para acompanhar o maior evento esportivo o planeta.

Na manhã desta sexta-feira, 26, incêndios criminosos atingiram as linhas dos trens de alta velocidade da capital francesa horas antes da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, o que provocou atrasos e cancelamentos de viagens.

Raquel contou que estava voltando de Bordeaux quando os trens foram paralisados e teve que voltar para Paris de ônibus, o que tem provocado um atraso de cinco horas na viagem de volta. A acreana esteve na cidade francesa no dia de ontem (26) para assistir à estreia da Seleção do Brasil Feminina que venceu a Nigéria por 1 a 0.

A influenciadora prometeu contar os detalhes do caos vivido por conta do atraso dos trens em novas publicações.