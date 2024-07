BNDES abre hoje inscrições para concurso após jejum de 12 anos; veja como fazer

As inscrições para o concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) se iniciaram nesta sexta (26), às 10 horas, após 12 anos sem processos seletivos abertos ao público. A seleção oferece 150 vagas imediatas e 750 para cadastro de reserva.

Pela primeira vez na história do BNDES, 30% das vagas do concurso público são reservadas para candidatos negros e negras. Há também a reserva de cotas de 15% para pessoas com deficiência (PCDs).

Será possível se inscrever no processo seletivo até 19 de agosto às 00h. A prova acontecerá no dia 13 de outubro em todas as capitais brasileiras.

O salário inicial previsto é de R$ 20.900 mais benefícios e a jornada de trabalho é de 35 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados contarão com a possibilidade de ascensão de carreira, assistência à saúde, assistência educacional (auxílio-babá, creche e ensinos fundamental e médio) e plano de previdência complementar.

O edital, que foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda (22), disponibiliza vagas para os cargos de analista que trabalhem nas áreas de:

• Administração

• Análise de sistemas/cibersegurança

• Análise de sistemas/desenvolvimento

• Análise de sistemas/suporte

• Arquitetura/urbanismo

• Arquivologia digital

• Ciências contábeis

• Ciência de dados

• Comunicação social

• Direito

• Economia

• Engenharia

• Psicologia organizacional

As vagas oferecidas são destinadas ao escritório de serviços do BNDES no Rio de Janeiro (RJ).

Caso o BNDES tenha a necessidade, o candidato pode ser empregado em outra unidade da intuição, como Brasília (DF), São Paulo (SP) ou Recife (PE).

Como se inscrever

As inscrições, que começaram hoje (26) às 10h e se encerram no dia 19 de agosto às 23h59, podem ser feitas por meio do site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 110.

As provas ocorrem no dia 13 de outubro, sendo a prova objetiva no turno da manhã, com duração de quatro horas, e a prova discursiva à tarde, também com quatro horas de duração.

A escolha da cidade de realização das provas e do cargo/ênfase deverá ser feita no ato de inscrição.

Requisitos

Para os profissionais das áreas de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, também é exigido o registro no respectivo conselho ou ordem profissional.

Também é exigido pelo Banco a disponibilidade para realizar viagens a serviço, no país ou no exterior.

Para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras é preciso passar pelo processo de heteroidentificação, que é um procedimento de verificação da condição declarada, nos termos da Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023.

Já os candidatos que se declararem pessoa com deficiência deverão enviar atestado, laudo ou relatório, conforme detalhado no edital de seleção pública.

Diversidade e Inclusão (D&I)

Segundo mapeamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atualmente a instituição conta com 14,6% de negros(as), sendo 12,9% de pardos e 1,7% de pretos, trabalhando no banco.

Em comparação, a população brasileira é composta por 56,1% de pessoas negras, (47% de pardos e 9,1% de pretos), conforme dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD Contínua).

De acordo com o BNDES, a reserva de vagas para o grupo busca corrigir essa disparidade racial no mercado de trabalho, em linha com os objetivos institucionais do banco de promover o desenvolvimento diverso e inclusivo.

Diferente das cotas raciais, a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), já presente nos concursos do Banco há mais de vinte anos.

A novidade no edital deste ano para o grupo, é o aumento do percentual mínimo de vagas, que foi de 5% para 15% (10% a mais do que o mínimo legal), após tratativas e celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal.