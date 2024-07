Em Rio Branco, artesão é agredido fisicamente e tem peças destruídas

O artesão Dony Fernandes de Freitas, de 40 anos, foi agredido fisicamente com socos e chutes na noite desta quinta-feira, 25, enquanto vendia seus produtos em uma praça no bairro do Bosque, próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Testemunhas relataram que quatro homens, que estavam consumindo bebidas alcoólicas na praça, chamaram Dony quando o viram passando pela rua José de Melo, aparentando interesse em comprar seus artesanatos. Enquanto Dony confeccionava um de seus produtos, um dos homens começou a insultá-lo verbalmente.

Como as ofensas não surtiram efeito, o grupo partiu para a agressão física. Após agredirem Dony, os homens destruíram suas peças de artesanato e o expulsaram da praça.

Ferido, Dony pediu ajuda a populares que estavam no Pronto-Socorro de Rio Branco. A Polícia Militar foi acionada e realizou uma ronda ostensiva na área, mas não conseguiu localizar os suspeitos.