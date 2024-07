Homenagem do River a Enzo Fernández tem canto racista de torcida

O River Plate-ARG homenageou o meio-campista Enzo Fernández nesse domingo (21) durante jogo no Campeonato Argentino. O jogador recebeu uma camisa da equipe que o revelou e, durante o intervalo da partida diante do Lanús-ARG, os argentinos repetiram os cantos racistas entoados por Enzo na comemoração do título da Copa América.

O jogo terminou com empate por 2 a 2, no Monumental, em Buenos Aires. Os cânticos da torcida foram durante o momento que o atleta era homenageado no centro do gramado.

Enzo defendeu o River Plate entre 2019 a 2022 com 53 jogos realizados, 12 gols e 10 assistências. O atleta foi campeão do Campeonato Argentino (2021) e do Trofeo de Campeones (2021).

Entenda o caso

No dia 15 de julho, um dia após o título da Argentina na Copa América, o volante Enzo Fernández registrou, por meio de uma live no Instagram, a celebração da delegação argentina dentro de um ônibus. Na ocasião, os atletas cantaram uma música com ofensas racistas e homofóbicas.

Ao perceber o cântico entoado, o jogador prontamente encerrou a transmissão ao vivo em sua rede social. Confira a letra:

“Eles jogam pela França,

mas são de Angola

que bom que eles vão correr

eles se relacionam com transexuais

a mãe deles é nigeriana

o pai deles cambojano,

mas no passaporte: francês”

A música em questão ganhou notoriedade em 2022, quando a Argentina conquistou o título da Copa do Mundo. Desde então, torcedores argentinos constantemente entoam os versos ofensivos ao atletas de naturalidade francesa.

Vale destacar que no ano em questão, os argentinos venceram a final contra a França. Após o eletrizante 3 a 3 em tempo normal, os latino-americanos levantaram o troféu ao bater os europeus nos pênaltis por 4 a 2.

A Fifa abriu investigação contra a Associação de Futebol Argentino (AFA) e o Chelsea iniciou apuração contra Fernández, responsável por gravar e transmitir ao vivo o vídeo que registrou o episódio racista. O atleta usou as redes sociais para se desculpar pelo episódio.