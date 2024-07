Neymar reage à foto de Lamine Yamal com camisa do Santos; veja

Ídolo do Santos, Neymar reagiu à publicação em que o espanhol Lamine Yamal, campeão da Eurocopa e atacante do Barcelona, apareceu com a camisa do Peixe no TikTok.

Por meio das redes sociais, na tarde deste domingo (21), o Santos repostou uma foto do jovem, de 17 anos, com a camisa de Neymar utilizada no clube , em 2011. Naquele ano, o clube conquistou o tricampeonato da Copa Libertadores Na publicação, o Santos mandou um recado a Lamine Yamal e convidou o espanhol a conhecer a Vila Belmiro, além de oferecer uma camisa nova do time.

“Esta camisa é mesmo histórica, Yamal. Vamos te presentear com o novo Manto Sagrado. Se você preferir, poderá recebê-la na Vila Belmiro e aproveitar para conhecer o Templo Sagrado do futebol mundial durante suas férias. Saudações em preto e branco, menino da Vila!”, registrou.



Já em sua conta no Instagram, Neymar repostou a publicação do Santos e, na legenda, escreveu “Grande” e usou um emoji de palmas.

Hoje no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar é uma das maiores referências da carreira de Lamine Yamal. Depois de ter feito história no Santos, o craque brasileiro foi campeão também no Barcelona, clube onde o espanhol foi revelado e se destacou já em sua primeira temporada como titular.