Campeonato Brasileiro: veja as chances de rebaixamento dos 20 clubes da Série A

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro foi encerrada neste domingo (21), e três clubes que brigam contra o rebaixamento reagiram na competição. Corinthians, que deixou o Z4, Grêmio e Fluminense venceram suas respectivas partidas e ganharam fôlego na luta contra a queda à Série B.

O Tricolor carioca, com o triunfo sobre o Cuiabá, deixou a lanterna do Brasileirão. Porém, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol, a chance de rebaixamento do clube ainda é grande: 86,7%.

Com a vitória do Fluminense, quem caiu para a última posição foi o Atlético-GO. Segundo o estudo da UFMG, a possibilidade de o time goiano cair é de 86,3%.

Veja as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro

• Fluminense – 86,7%

• Atlético-GO – 86,3%

• Vitória – 56,7%

• Grêmio – 51,4%

• Criciúma – 32,3%

• Corinthians – 29,6%

• Cuiabá – 20,5%

• Internacional – 10,2%

• Juventude – 10,0%

• Vasco da Gama – 7,9%

• Athletico-PR – 2,8%

• Atlético-MG – 2,3%

• Red Bull Bragantino – 2,1%

• Bahia – 0,52%

• Cruzeiro – 0,25%

• São Paulo – 0,20%

• Fortaleza – 0,063%

• Flamengo – 0,018%

• Palmeiras – 0,005%

• Botafogo – 0%