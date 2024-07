Homem fica gravemente ferido após ataque a tiros em Rio Branco

Sebastião Chaves de Souza, de 45 anos, foi ferido a tiros na tarde desta quinta-feira (25), na frente de sua residência situada na Rua Dr. Mário Maia, no bairro Defesa Civil, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o ataque ocorreu enquanto vários jovens conversavam em um bar local. Um criminoso não identificado chegou na frente do estabelecimento em uma motocicleta de aplicativo e, armado, disparou cerca de cinco tiros contra um jovem, que aparentava ser o alvo do ataque. O jovem conseguiu escapar ileso, assim como seus amigos.

Sebastião, que estava em sua residência do outro lado da rua, saiu da casa para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, o atirador se assustou e disparou, atingindo Sebastião na mão direita e no peito. Após o ataque, o criminoso fugiu na motocicleta.

Familiares de Sebastião rapidamente prestaram socorro e chamaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde Sebastião foi internado em estado grave.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia criminal para os procedimentos necessários, uma vez que várias cápsulas de munição ficaram espalhadas na rua.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) realizaram as primeiras investigações, e o caso posteriormente ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).