61% dos filhos devem presentear no Dia dos Pais em Rio Branco

Uma pesquisa Fecomércio realizada entre os dias 19 e 20, indica que a maioria dos consumidores, cerca de 61%, pretende presentear seus pais no próximo Dia dos Pais. Em contrapartida, 35,8% dos entrevistados não têm essa intenção e 3% preferiram não opinar.

A pesquisa abrange uma amostra de 201 pessoas composta por 52,7% de mulheres e 47,3% de homens, que proporcionou um panorama dos hábitos de consumo na capital acreana para essa data comemorativa.

Entre os presentes mais desejados, as roupas ocupam o primeiro lugar, com 37% das preferências. Em seguida, aparecem os perfumes (23,2%) e os calçados (15,9%). Relógios de pulso também foram citados por 5,8% dos entrevistados.

Na hora de adquirir os presentes, as lojas do centro de Rio Branco são as mais procuradas, com 58,9% das preferências. Os shoppings centers vêm em segundo lugar (19,9%), seguidos pelas compras online (11,5%).

A pesquisa também mostrou uma mudança no comportamento do consumidor em relação à entrega dos presentes. Enquanto 30,3% dos entrevistados preferem que o presente seja entregue diretamente na casa do pai, 29,7% optam por receber em casa. A opção de retirar o produto na loja ainda é escolhida por 40% dos consumidores.

O assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Egídio Garó, comentou que apesar do crescimento do e-commerce e das entregas em domicílio, um número considerável de pessoas ainda prefere retirar o produto na loja. “Isso demonstra que a experiência de compra presencial continua sendo valorizada por muitos consumidores, seja por questões de confiança, segurança ou simplesmente por preferência pessoal”.

A pesquisa indica que a maior parte dos consumidores (76,7%) pretende gastar até R$ 200,00 com o presente do Dia dos Pais. A forma de pagamento mais utilizada é à vista, escolhida por 68,3% dos entrevistados.

A pesquisa também revelou que além dos pais, outros familiares também recebem presentes na data. Para 52,7% dos entrevistados, o pai é a principal pessoa a ser presenteada, 13,9% pretendem homenagear o esposo, 6,1% os filhos, 1,7% amigos e 21,8% outras pessoas. A pesquisa também aponta que 5,5% não demonstram interesse em presentear nesta data.

A pesquisa mostrou que 46,3% dos consumidores já realizaram compras pela internet. Essa prática tem crescido nos últimos anos e deve continuar a ganhar força no comércio eletrônico.

“A pesquisa oferece um panorama detalhado sobre os hábitos e preferências de compra dos consumidores de Rio Branco para o Dia dos Pais. Esses dados são valiosos para comerciantes locais que buscam atender às expectativas dos consumidores e maximizar suas vendas nessa data comemorativa”, finalizou Garó.