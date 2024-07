Bombeiros chega a incêndio na Via Verde e tenta controlar o fogo

O Corpo de Bombeiros teve empregar recursos para controlar o avanço de um incêndio que acontece na tarde desta sexta-feira (25) na região da Via Verde, em Rio Branco, mais precisamente nas proximidades do Via Verde Shopping.

Militares usaram bombas costais (uma espécie de mochila com reservatório de água) para controlar o fogo que chegava próximo às casas na rua Moacir Grechi.

Moradores relataram à reportagem do ac24horas que o incendio começou pequeno na região do Bom Sucesso por volta das 11:30h, mas logo depois ficou fora de controle.

A situação ainda não está controlada.