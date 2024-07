Trator e caminhão pipa tentam controlar incêndio na região do Via Verde Shopping

Imagens capturadas com exclusividade pelo ac24horas mostram homens trabalhando para controlar um incêndio que se alastrou em um grande terreno às margens da Via Verde, na região do Via Verde Shopping, em Rio Branco, e continua se propagando até às 14:25h desta quinta-feira (25). O tráfego na via está sendo prejudicado pela baixa visibilidade.

Nas imagens um trator tenta limpar uma área para que o fogo não continue se espalhando, e quando um caminhão pipa trabalha para conter as chamas que se aproximam do muro de uma residência (veja o vídeo abaixo). Até o fechamento dessa reportagem nenhum serviço de emergência esteve no local.

Esta matéria pode ser atualizada a qualquer momento.