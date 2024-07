Homem é ferido a golpes de faca em via pública em Rio Branco

Rodrigo dos Santos, de 31 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada deste sábado, 28, próximo a um bar no Mercado dos Colonos, na região da Ponte Juscelino Kubitschek, mais conhecida como Ponte Metálica, no centro de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Rodrigo trafegava em sua bicicleta pela região quando foi abordado por um desconhecido que, armado com uma faca, o atacou, ferindo-o no braço direito e em dois dedos da mão direita.

Para escapar do agressor e temendo pela própria vida, Rodrigo correu e pediu ajuda. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rodrigo Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado estável.

A Polícia Militar não foi chamada, e nenhuma ocorrência foi registrada no Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).