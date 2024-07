Acreano Alexandre Aragão vence combate de MMA no Rio de Janeiro

O lutador acreano Alexandre Aragão, de 27 anos, conquistou sua primeira vitória em um evento oficial de MMA no sábado (27), no Arena Global 30, realizado na Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubinono, no Rio de Janeiro. As informações são do Globo Esporte/Acre.

Aragão venceu Kevin “The Nightmare” na divisão de peso combinado por nocaute no início do segundo round, aplicando uma joelhada na cabeça.

Esta foi a terceira luta de Aragão em um evento da modalidade. Natural de Rio Branco, ele iniciou no esporte na Academia Índio Fight, na capital do Acre.

Morando na capital fluminense desde 2018, atualmente treina na Academia Nova União, sob a orientação do técnico Dedé Pederneiras. Aragão não lutava oficialmente desde 2019.