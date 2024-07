Acreana vibra ao lado de Rayssa Leal após bronze no skate

A acreana e influenciadora digital Raquel Mércia vibrou neste domingo, 28, lado a lado da atleta brasileira Rayssa Leal, que conquistou a medalha de bronze na estreia do Skate Street, no Parque Urbano La Concorde, nos Jogos Olímpicos da França.

A influenciadora acreana comemorou mais uma medalha de Leal no esporte. Após a competição, a skatista chegou bem próximo da arquibancada e cumprimentou o público, onde estavam vários brasileiros, incluindo a acreana. “Rayssa, você é um orgulho”, escreveu.

Raquel tem mais de 73 mil seguidores no Instagram e está na capital francesa para acompanhar o maior evento esportivo do planeta, juntamente com outros influenciadores do Brasil.