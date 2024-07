Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Grêmio e Vasco duelam na noite deste domingo, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premiere transmite ao vivo e o ge acompanha em tempo real.

O Grêmio conquistou quatro dos últimos seis pontos disputados e tenta confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado na classificação, com 15 pontos, e pode deixar a zona de rebaixamento após 11 rodadas em caso de vitória.

O Vasco teve a sequência de quatro vitórias seguidas interrompida na derrota para o Atlético-MG. O time de Rafael Paiva quer retomar a boa fase e terá os quatro reforços contratados na segunda janela à disposição em Chapecó – Philippe Coutinho deve ser titular. Dimitri Payet também voltou a ser relacionado após lesão.

Onde assistir

Transmissão: O Premiere transmite ao vivo.

Tempo real: o ge acompanha lance a lance.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Grêmio – técnico: Renato Portaluppi

Após utilizar três zagueiros contra o Corinthians, o técnico Renato Portaluppi deve voltar ao esquema habitual, com linha de quatro defensores. Jemerson e Rodrigo Ely devem formar a dupla de zaga. No meio-campo, Dodi retorna após ser desfalque. Pavon também deve reassumir a titularidade após ficar no banco de reservas.

Provável time: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo e Edenilson; Soteldo e Pavon.

Quem está fora: Geromel (suspenso); André Henrique e Diego Costa (lesionados); Rodrigo Caio e Gustavo Martins (desconforto muscular).

Pendurados: Du Queiroz, Edenilson, Gustavo Nunes, Pavon, Reinaldo e Villasanti.

Vasco – técnico: Rafael Paiva

O Vasco deve ter mudanças para enfrentar o Grêmio. A principal delas é Philippe Coutinho titular pela primeira vez – ele vai entrar no lugar de Praxedes, que não foi relacionado. Adson também não viajou para o Sul. O atacante sentiu um desconforto e foi poupado – Emerson Rodríguez deve entrar no ataque. O técnico interino relacionou Souza e Payet para esta partida.

Provável time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Philippe Coutinho, Emerson Rodríguez, David e Vegetti.

Quem está fora: Adson (poupado); João Victor, Jair, Paulinho e Guilherme Estrella (departamento médico).

Pendurados: João Victor, Paulo Henrique, Victor Luís, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes, David e Rossi.

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP)