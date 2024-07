Flamengo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), e o jogo terá transmissão do Premiere. O ge transmite em tempo real.

O Flamengo, segundo colocado com um jogo a menos, vem de duas vitórias consecutivas e assume a liderança do Brasileirão em caso de novo triunfo neste domingo. Por enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, Tite levará uma equipe mesclada a campo neste domingo.

Lanterna do Brasileirão com apenas 12 pontos, o Atlético-GO somou só duas vitórias em 19 jogos, mas espera ter vida nova na segunda metade da competição para conseguir evitar o rebaixamento. Na última quarta-feira, o Dragão atuou bem contra o Bahia e cedeu o empate no último lance da partida. O problema para o técnico Vagner Mancini para este domingo é a quantidade de desfalques.

Onde assistir

Transmissão: Premiere

Tempo real: o ge acompanha todos os lances em tempo real

Flamengo – técnico: Tite

De olho no intenso mês de agosto, que contará com jogos de Brasileiro e Libertadores, Tite mudou bastante a equipe em relação à que venceu o Vitória por 2 a 1 na última quarta-feira. Léo Ortiz, David Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar e Luiz Araújo são as novidades. Na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Provável escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Quem está fora: Bruno Henrique (tornozelo direito).

Pendurados: David Luiz, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro e Léo Ortiz.

Atlético-GO – técnico: Vagner Mancini

O treinador rubro-negro é obrigado a mexer em pelo menos quatro posições. Na zaga, Luiz Felipe e Marcão disputam a vaga de Alix, suspenso. Quem também está fora por suspensão é o lateral-esquerdo Guilherme Romão. Shaylon e Rodallega estão na briga pela vaga. No meio-campo, Rhaldney volta no lugar de Alejo Cruz e no ataque Jan Hurtado retorna na vaga de Emiliano Rodríguez.

Provável escalação: Ronaldo; Roni, Adriano Martins, Luiz Felipe (Marcão) e Shaylon (Rodallega); Gonzalo Freitas, Rhaldney e Baralhas; Janderson, Jan Hurtado e Luiz Fernando.

Quem está fora: Alix Vinicius, Guilherme Romão e Emiliano Rodríguez foram expulsos contra o Bahia e estão suspensos. Alejo Cruz e Max receberam o terceiro cartão amarelo e também estão suspensos. O atacante costarriquenho Joel Campbell ainda não foi regularizado..

Pendurados: Ronaldo, Pedro Henrique, Luiz Felipe, Bruno Tubarão, Maguinho, Roni, Shaylon.

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA-PR)