Bragantino x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Bragantino e Fluminense se enfrentam às 11h deste domingo, pela 20ª rodada do Campeoonato Brasileiro. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Premiere transmite a partida para todo o Brasil, e o ge acompanha em tempo real.

Onde assistir:

Transmissão: Premiere.

Tempo real: o ge acompanha todos os lances em tempo real

O Bragantino vem motivado para enfrentar o Fluminense após vencer o Barcelona de Guayaquil no meio de semana e avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o time também vem de Vitória – superou o Athletico-PR na última rodada.

O Fluminense vai em busca da terceira vitória consecutiva. Ainda na zona de rebaixamento do Brasileirão, na vice-lanterna, o Tricolor vem de triunfos sobre Cuiabá e Palmeiras. Com Thiago Santos suspenso, o técnico Mano Menezes terá que escolher um novo companheiro de zaga para Thiago Silva. Kauã Elias, assumindo a vaga de Cano – o argentino não viajou, assim como Marcelo.

Escalações prováveis

Bragantino – téc.: Pedro Caixinha

O técnico Pedro Caixinha terá o desfalque de quatro jogadores considerados titulares para a partida deste domingo. Seus substitutos devem ser Lucão (goleiro), Douglas Mendes (zagueiro), Luan Cândido (lateral-esquerdo) e Thiago Borbas (atacante). Além disso, Jadsom, em transição, segue fora.

Escalação provável: Lucão, Nathan Mendes, Eduardo, Douglas Mendes, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Vitinho e Thiago Borbas.

Quem está fora: Cleiton e Pedro Henrique (suspensão); Jadsom (transição); Juninho Capixaba (dores no joelho direito) e Eduardo Sasha (lesão na coxa direita).

Pendurados: Nathan Mendes, Eduardo, Lucas Evangelista, Lincoln e Thiago Borbas.

Fluminense – téc. Mano Menezes:

O Fluminense segue na vice-lanterna do Brasileirão, com 14 pontos, mas mira uma terceira vitória consecutiva – após triunfos sobre Cuiabá e Palmeiras – para dar sequência à tentativa de recuperação neste início de segundo turno. Sem Thiago Santos, suspenso, Ignácio e Antônio Carlos disputam a vaga ao lado de Thiago Silva. Kauã Elias vai ganhar a vaga de Cano, com dores no pé direito, no ataque.

Escalação provável: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Arias e Kauã Elias.

Quem está fora: Thiago Santos (suspenso); Lelê (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito), Felipe Melo (panturrilha direita) e Alexsander (coxa esquerda); Terans e Isaac (transição); Cano (dores no pé direito) e Marcelo (dores na coxa direita).

Pendurados: Arias, Felipe Melo, Ganso, Marquinhos, Martinelli, Samuel Xavier e Mano Menezes.

Arbitragem:

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (FIFA-MG)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior

VAR: André da Silva Bittencourt (RS)