Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (28/07) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Valores humanitários, carinho e estabilidade contarão pontos no amor. Se estiver em busca de um novo par, além da química e da paixão, busque alguém que vai além da página dois em tudo e que pensa como você. Novo romance poderá começar com conversa inteligente e divertida. Numa relação já existente, a fase será de novos prazeres e fertilidade. Curta uma surpresa gostosa hoje!

Touro (21/04 – 20/05)

Aproveite o domingo para curtir as amizades e momentos de liberdade. A cabeça estará à mil, com muita coisa para resolver e ideias brilhantes. Apesar das dúvidas e incertezas, tudo fluirá num novo empreendimento e nas mudanças desejadas. Ligue o radar nas oportunidades e espere por sincronicidades nas interações de hoje. Você poderá encontrar o que procura e se surpreender!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Durma mais, ceda à preguiça e sonhe alto. O domingo será perfeito para relaxar e equilibrar suas energias. Aumente a sintonia com a espiritualidade e se fortaleça interiormente. Assuntos da casa e de família pedirão decisões. Conte com apoio de irmãos. Conversas de hoje esclarecerão dúvidas e ampliarão perspectivas. Você poderá mudar de ideia e encontrar outras soluções. Vá com calma!

Câncer (21/06 – 22/07)

O domingo trará novidades de amigos, conversas carinhosas e ambiente acolhedor. Diminua o estresse mental e acalme o coração. O momento pedirá mais estabilidade e descanso. As melhores soluções ainda estão por vir, não se afobe nem queira resolver tudo de uma só vez. Investimentos poderão mudar. Cultive a serenidade, as boas amizades e planeje os próximos passos na carreira.

Leão (23/07 – 22/08)

Visualize o futuro que você deseja e crie planos. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados neste domingo. Faça escolhas sábias e comece um novo ciclo de vida. Insatisfações na área financeira produzirão mudanças positivas na carreira e no lifestyle. Aposte em maior abertura social. Novas relações e amizades especiais apoiarão seus projetos.

Virgem (23/08- 22/09)

Horizontes estarão mais amplos neste domingo que trará convites de eventos, notícias de longe e cenário positivo para o futuro. Com Mercúrio em seu signo, você ganhará mobilidade e poderá determinar metas mais altas na carreira. Oportunidades de expansão profissional não faltarão nesta fase. Marte anuncia conquistas e vitórias pela frente. Finalize um longo ciclo e movimente a vida!

Libra (23/09 – 22/10)

Conquiste novas amizades, aprofunde vínculos e comece uma fase mais gostosa, com abertura social e ganho de prestígio num novo ambiente. Conexões internacionais estarão aquecidas. Aproveite para se aperfeiçoar em outro idioma e investir nos estudos. Você poderá planejar uma viagem ao exterior com antecedência e enriquecer a bagagem cultural. Companheirismo no amor!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Clima carinhoso no amor e nos encontros de hoje darão sabor ao domingo. Aproveite para expressar os sentimentos abertamente e fortalecer vínculos especiais em sua vida. Relações profissionais estarão aquecidas. Lance um projeto e abra um novo caminho na carreira. Associações serão positivas. Aumente a exposição e conte com sucesso dos empreendimentos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

O prazer estará nas coisas simples, neste domingo. Aproveite para resolver coisas práticas, cuidar da saúde, movimentar o corpo e incluir novos hábitos na alimentação. Se estiver em busca de melhores oportunidades, pesquise vagas. Conexões com pessoas de fora ou viagem abrirão portas no trabalho. Amor com mais confiança e atitude. Conversas de hoje definirão novos planos a dois.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Invente um domingo divertido, curta momentos carinhosos e animados com os filhos, ou com a família e aproveite também para praticar esporte e apostar em hábitos saudáveis. Criatividade e entusiasmo com novos projetos não faltarão hoje. Prepare o coração para uma grande conquista no trabalho. Mudanças virão para melhor nesta fase. Assuma seus poderes e aumente o protagonismo!

Aquário (21/01 – 19/02)

O domingo será gostoso para ficar em casa, curtir o carinho da família, criar planos com o par e planejar mudanças. Fortaleça a autoestima e as bases afetivas. Respostas íntimas e existenciais orientarão novos projetos e decisões de vida. Aproveite o movimento retrógrado de Plutão em seu signo para reavaliar escolhas e dar importância ao que realmente vale a pena. Amor em alta!

Peixes (20/02 – 20/03)

As comunicações estarão abertas neste domingo que será agradável e motivador, com novidades de trabalho e trocas estimulantes. Conte com mais segurança nas escolhas e decisões. Tome a iniciativa nas relações e no amor e esclareça suas dúvidas. Palavras carinhosas ajudam no entendimento e solução de conflitos. Amplie o diálogo no casamento e comece uma nova fase.