Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Atlético-MG recebe o Corinthians neste domingo (28), na Arena MRV, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa a décima colocação com 25 pontos, enquanto o Timão é o 14º com 19 pontos. Confira a seguir onde assistir Atlético-MG x Corinthians ao vivo.

Pela 18ª rodada, o Alvinegro mineiro recebeu o Vasco e venceu por 2 a 0, com dois gols de Hulk. Com esse resultado, o Galo chegou a três jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias, e voltou ao meio da tabela. De quebra, o time terminou uma partida sem tomar gols pela primeira vez após 11 jogos.

Dessa forma, a situação do Atlético-MG parece voltar aos trilhos. Porém, a distância para o G-6 é considerável, de sete pontos. O que dá esperanças ao torcedor é que o time ainda tem dois jogos a fazer.

Para a partida, o técnico Gabriel Milito poderá contar com o goleiro Everson, que está recuperado de uma lesão no dedo, e com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o lateral-esquerdo Rubens, o meia Zaracho e o atacante Alisson permanecem no departamento médico.

Como chega o Corinthians

O Timão enfim parece estar se recuperando dos maus resultados do começo do Brasileirão. Pela última rodada do primeiro turno, o Alvinegro recebeu o Grêmio na Neo Química Arena e arrancou um empate em 2 a 2. Rodrigo Ely abriu o placar para o Imortal, mas Yuri Alberto empatou de pênalti. Villasanti voltou a colocar o Tricolor na frente, até que, nos minutos finais de jogo, Garro deixou tudo igual.

Com esse resultado, o Corinthians chegou a três jogos de invencibilidade e abriu quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. Outra boa notícia é que o clube fechou um novo patrocínio master, que pode render mais de R$ 300 milhões em três anos.

Para a partida, o técnico Ramón Díaz terá os retornos do zagueiro Gustavo Henrique e do volante Alex Santana, que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, o zagueiro Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga. Na parte médica, as baixas são o lateral-esquerdo Diego Palacios, o volante Maycon e o meia Ruan Oliveira.

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians

O duelo entre Atlético-MG e Corinthians na Arena MRV começa às 19h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo de Premiere (pay-per-view).

