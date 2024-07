Grêmio bate o Vitória em Caxias e volta a vencer no Brasileiro após quase um mês

O Grêmio venceu o Vitória neste domingo (21) por 2 a 0, em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a triunfar na competição após quase um mês.

Soteldo, no início do segundo tempo, e Reinaldo, de pênalti no último lance da partida, marcaram os gols do triunfo gremista.

A última vitória do Grêmio no Brasileirão havia sido em 30 de junho, contra o Fluminense, por 1 a 0. De lá para cá, os comandados de Renato Gaúcho empataram com o Palmeiras (2 a 2) e foram derrotados por Juventude (3 a 0), Cruzeiro (2 a 0) e São Paulo (1 a 0).

O Tricolor foi a 14 pontos na tabela do Brasileiro e ocupa a 18ª colocação. A equipe tem dois jogos a menos que seus concorrentes por conta das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em maio.

Com a derrota, o Vitória estacionou nos 15 pontos e está na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.