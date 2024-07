Com estreantes na Arena MRV, Atlético-MG recebe o Vasco no Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG conta com estreantes na Arena MRV para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e subir na classificação. Neste domingo (21), a partir das 16h, o Galo recebe o embalado Vasco com casa cheia em busca de reabilitação na Série A. O confronto é válido pela 18ª rodada da competição.

O Galo terá o zagueiro Junior Alonso e o meia-atacante Bernard pela primeira vez na Arena MRV. Os dois reestrearam pelo Alvinegro na última terça-feira (16), no empate por 1 a 1 com o Juventude, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Quem pode fazer sua primeira partida com a camisa do clube mineiro é o meio-campista Fausto Vera. Ele já iniciou os treinos com o grupo, está regularizado e deve ser relacionado para o confronto.

O técnico Gabriel Milito conta com novidades na partida desta tarde. O argentino Rodrigo Battaglia está liberado para jogar após cumprir suspensão. As outras boas notícias são do departamento médico. Recuperados de lesão, o lateral-direito Mariano e o zagueiro Mauricio Lemos também devem ser relacionados.

A Arena MRV estará lotada nesta tarde. Os ingressos foram esgotados pela torcida atleticana, que promete empurrar o time em busca de mais uma vitória em casa na competição. No último jogo como mandante, o Galo bateu o São Paulo, por 2 a 1.

O Atlético-MG precisa do resultado positivo no confronto direto para subir na classificação do Brasileirão. O time comandado por Gabriel Milito está em 11° lugar, com 22 pontos, um a menos que o Vasco, na 9ª posição.

Reestreia de Coutinho

Com uma sequência de quatro vitórias, o Vasco vive grande momento no Campeonato Brasileiro e terá um incentivo extra para o duelo na Arena MRV. Coutinho foi relacionado pela primeira vez e deve fazer sua reestreia pelo Cruzmaltino, depois de 14 anos.

Existe ainda a possibilidade dele iniciar entre os titulares, já que Payet está mais uma vez fora de ação. Os reforços Emerson Rodríguez e Alex Teixeira também foram relacionados. Apenas Souza ficou fora.

Outro desfalque importante é o zagueiro João Vitor. O defensor está em fase de transição e é acompanhado pela fisioterapia do clube. A equipe soma 23 pontos em 17 jogos no torneio.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Matheus Mendes; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Alonso; Otávio, Franco, Bernard e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Léo, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Praxedes (Coutinho); Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Arena MRV

Data e horário: Domingo, 21 de julho, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR/Fifa-SP)

Onde assistir a Atlético-MG x Vasco pelo Brasileirão

TV: Globo (para RJ, MG, RS, SC, ES, MA, PB, PE, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere

Globo (para RJ, MG, RS, SC, ES, MA, PB, PE, PI, RN, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere Tempo real: CNN Esportes