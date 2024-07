Fluminense terá a estreia de Thiago Silva em duelo decisivo pelo Brasileiro

Não era o que os tricolores e nem Thiago Silva sonhavam, mas é necessário. Neste domingo (21), na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília), o “Monstro” vai reestrear com a camisa do Fluminense diante do Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de estar na lanterna da competição, o Tricolor ainda terá que colocar seu principal reforço em 2024 para fazer a primeira partida longe da torcida no Maracanã. Se os planos para o retorno do zagueiro foram frustrados, os três pontos são essenciais.

Neste momento, o Fluminense é o lanterna da competição com apenas oito pontos conquistados em 16 jogos, se aproximando cada vez mais do rebaixamento. Apesar de somar 17 pontos, o Dourado é visto como concorrente direto.

“O momento é difícil, complicado. Não é fácil chegar assim, principalmente vindo de uma pré-temporada. Não tive a oportunidade de fazer nenhum amistoso. Mas a experiência me deixa mais tranquilo. Embora o momento não seja o ideal, o grupo me deu confiança para poder vir. Não adianta a gente pensar em passar dois, três times lá na frente e não passar o primeiro. Nós respeitamos o Cuiabá, que joga nos seus domínios, mas o Fluminense vai procurar jogar em prol da vitória”, comentou o camisa 3.

Outra boa notícia para o torcedor do Flu, é o retorno de Arias. O atacante estava servindo à Seleção Colombiana na Copa América e está de volta para reforçar o time. Nonato será opção no banco.

Como chega o Cuiabá

O Dourado, no meio de semana, disputou o playoff da Copa Sul-Americana e empatou fora de casa com o Palestino-CHI, em jogo polêmico. O técnico Petit, deve ter três novidades em relação ao time que jogou no Chile.

Recuperado de lesão na coxa esquerda, o lateral-direito Matheus Alexandre deve retornar ao time titular, assim como os poupados, Marllon e Jonathan Cafú.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos e Diogo Barbosa (João Henrique); André, Martinelli e Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Mano Menezes.

Motivo: Jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso

Data e hora: 21 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa/RS)

Arbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (Fifa/RS)

Onde assistir a Cuiabá x Fluminense pelo Brasileirão

TV: SporTV e Premiere

SporTV e Premiere Tempo real: CNN Esportes