Governo e Prefeitura abrem competições de games com torneio-início de Free Fire

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Prefeitura de Rio Branco abrem no próximo domingo, 28, na Praça da Revolução, a partir das 15 horas, a temporada de competições de games, com um torneio-início de Free Fire. O evento conta com a parceria das secretarias de Estado de Governo e de Educação e Esportes, da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco, que credencia os jogadores inscritos no Campeonato Interbairros de Games 2024.

Segundo o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, a competição abre uma etapa repleta de emocionantes jogos, realizados nas regionais de Rio Branco, com uma edição especial na Expoacre Juruá e a grande final na Expoacre, em Rio Branco.

“O evento vai reunir mais de 120 equipes já inscritas na modalidade mais popular dos jogos eletrônicos, que é o Free Fire. A ação também tem caráter educativo, pois, como critério de inscrição, é exigida a inscrição em cursos de qualificação de nossas plataformas. É a indústria se adaptando, para oferecer experiências inclusivas a todos os jogadores. Unimos criatividade e tecnologia”, informou Mesquita.

O credenciamento deverá ser efetuado na Praça da Revolução, das 15h às 20h. Participam do sorteio para o torneio-início de domingo as equipes que protocolarem suas inscrições até as 17 horas. Além da recepção aos inscritos, serão divulgadas as etapas das batalhas regionais e o regulamento da competição.

O diretor de Ciência da Seict, Ricardo Damasceno, lembra que o Programa Polo Digital do governo do Acre oferece mais de 600 cursos gratuitos na modalidade a distância (EaD) e presencial, nas sedes da Baixada da Sobral e do São Francisco. “O governo movimenta a acessibilidade nos games, que mobiliza uma ampla gama de atores. Teremos uma equipe do Polo Digital em todas as etapas do campeonato, ajudando no acesso aos cursos gratuitos”, ressaltou Damasceno.

Com apoio do Município de Rio Branco, secretarias de Estado, instituições públicas e da iniciativa privada, uma megaestrutura será preparada, com infraestrutura tecnológica de apoio aos competidores, equipamentos de última geração e atrações culturais, exposição de robótica, música e entretenimento.

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), com apoio dos sindicatos patronais, patrocina as premiações. O primeiro colocado do torneio-início receberá R$ 1.500; o segundo R$ 1.000 e o terceiro R$ 500. Durante o evento, brindes serão sorteados para o público presente.