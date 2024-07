Obra do complexo viário na Capital terá nome de Romildo Magalhães

O governador Gladson Cameli (PP) declarou nesta quarta-feira, 24, que pretende homenagear o ex-governador Romildo Magalhães, falecido no início do mês, colocando seu nome em uma grande obra do governo: o complexo viário no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Contudo, Cameli contou que está apenas aguardando um posicionamento da prefeitura da capital que, segundo ele, também pretende realizar uma homenagem ao ex-gestor da década de 90. “Deixa eu te contar, o prefeito [Bocalom] me disse que vai fazer, já está com uma homenagem pronta, estou aguardando. Se ele não fizer, eu vou colocar o nome na da Ceará lá [obra do complexo]. É uma possibilidade”, declarou.