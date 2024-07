Com investimento de R$ 5 milhões, governo instala melhorias em aparelho de radioterapia e diminui tempo de tratamento contra câncer

Desde 2021, o Hospital do Câncer do Acre, também conhecido como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), anexo da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, oferece tratamento radioterápico com o auxílio de acelerador linear, um dos equipamentos mais modernos para emitir radiação e combater ou diminuir o desenvolvimento de tumores malignos. Este ano, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) iniciou uma série de melhorias para potencializar os recursos dessa máquina.

Com isso, pacientes que tinham protocolo radioterápico para 15 dias, como é o caso de mulheres em tratamento contra o câncer de mama, por exemplo, poderão finalizar os procedimentos em apenas cinco sessões, explica o radio-oncologista, Melk Hadad.

“O acelerador linear permite técnicas mais modernas, que a gente chama de técnica 3D, em que o equipamento circula o volume alvo do paciente, circula o tumor e protege os órgãos de risco que não precisam de radiação. Com os upgrades, a gente já deu um salto aí, de mais ou menos 40, 50 anos de tecnologia”, diz.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a gestão tem se desdobrado para equipar as unidades e modernizar os serviços, que já são oferecidos em todo o estado. “Cuidar do paciente é o nosso objetivo. Como o governador Gladson Cameli sempre diz, temos que trabalhar em prol das pessoas. Hoje, no estado, oferecemos um tratamento completo, o paciente é diagnosticado e faz todo o tratamento aqui. E as melhorias no acelerador linear promove ao paciente oncológico um tratamento mais rápido e eficiente”, ressalta.

O Hospital do Câncer do Acre atende mensalmente cerca de 500 pacientes. A gerente-geral da instituição, Kelcinea Souza, explica que a unidade é responsável pelo atendimento de todo o estado e das regiões vizinhas. “A finalidade é diminuir o tempo de tratamento, pois assistimos pacientes da capital e do interior e a gente entende a dificuldade que é realizar um tratamento desse longe dos familiares. Com ajuda da tecnologia, o paciente volta para casa mais cedo e isso é muito gratificante”, declara.

O acelerador linear, avaliado em R$ 13 milhões, é o único aparelho desse porte em todo o estado. Cerca de 70% dos pacientes em tratamento na unidade realizam, em algum momento, a radioterapia. A máquina proporciona, ainda, um procedimento menos invasivo e mais seguro, diminuindo os efeitos colaterais.

A segunda fase do upgrade do acelerador linear está prevista para dezembro. Na nova etapa, a Unacon poderá iniciar um tratamento chamado radiocirurgia, técnica que serve para tratar tumores pequenos localizados no cérebro ou no sistema nervoso central. Dessa forma, a aplicação de radiação será realizada em apenas uma dose.