Acre já soma 544 focos de queimadas, 244% a mais que no ano passado

O Acre já acumula 544 focos de queimadas em 2024 e registra um aumento de 244% na comparação com o mesmo período no ano passado, segundo os dados do Programa Queimadas, monitoramento via satélite feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e atualizado diariamente.

Neste mês de julho, até esta quarta-feira, 24, foram detectados 407 focos de queimadas, quase o dobro do total de julho do ano passado, quando a marca foi de 212 registros. Na série histórica do monitoramento, que começa em 1998, apenas em 2003, 2005, 2016 e 2021 julho teve mais focos de calor do que em 2024.

Os municípios com mais focos de queimadas até o momento no Acre são: Feijó (99), Cruzeiro do Sul (76), Tarauacá (54), Rio Branco (67) e Sena Madureira (43). Capixaba (5), Epitaciolândia (5) e Assis Brasil (4) são os que registram as menores quantidades de detecções.

Em todo o estado, está em vigência, desde maio passado, a operação Fogo Controlado, uma medida do governo, por meio do Corpo de Bombeiros e várias instituições, de todas as esferas, com o intuito de combater os incêndios florestais e urbanos, além de conscientizar a população.