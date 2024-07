Fortaleza e São Paulo se enfrentam em briga pelo G4; Confira

O Fortaleza recebe o São Paulo às 21h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), na Arena Castelão. O duelo válido pela vigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro é uma briga direta por uma vaga entre os quatro melhores colocados da competição. O Leão do Pici com 33 pontos ocupa a quarta posição, enquanto o Tricolor Paulista com 32 é o sexto.

A expectativa e até o favoritismo, vai para o lado da equipe cearense. Depois de um empate com o Criciúma na 19ª rodada, o Leão igualou a sua melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos, com 33 pontos. A diferença, é que dessa vez, o time tem um jogo a menos, o adversário é o Internacional, e a partida só deve ser realizada em agosto.

Um grande fator que colabora para a equipe treinada pelo argentino, Juan Pablo Vojvoda, é a casa. O Fortaleza tem usado o Castelão como arma, de suas nove vitórias no campeonato, sete aconteceram no estádio, empatou outras três e é o atual segundo melhor mandante. Além disso, defende outra invencibilidade, a de cinco jogos: quatro triunfos e outro empate.

Não muito diferente, o Tricolor Paulista apesar de ter uma partida a mais, tem um ponto a menos e não deve facilitar para os rivais, pois sair com os três pontos seria importantíssimo. A equipe estava no G4 a duas rodadas atrás, mas após dois empates, um contra o Juventude em Brasília e outro contra o Botafogo no MorumBIS, deu lugar ao Fortaleza.

Ter conquistado apenas um ponto dentro de casa, apesar de ser contra o líder, levou um pouco de ”frustração” ao Mais Querido, já que uma vitória contra o Botafogo, lhe concederia novamente uma vaga entre os quatro melhores, além de mais tranquilidade para este confronto na Arena Castelão, até porque, caso levasse um empate, não sairia nada mal para o São Paulo.

Agora, esse embate vale e muito para ambos os clubes, que prometem fazer uma grande partida. A crônica completa você confere aqui no Esporte News Mundo.