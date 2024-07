Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileiro

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (27/7), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro influencia diretamente nas primeiras posições da tabela, pois os dois times estão na zona de classificação à Copa Libertadores.

O Glorioso é o líder da Série A, com 40 pontos em 19 jogos – 12 jogos, quatro vitórias e três derrotas. Na abertura do primeiro turno, o Botafogo perdeu por 3 a 2 para a Raposa, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Depois, a equipe cresceu de rendimento e alcançou o topo da tabela. O último revés do Botafogo foi para o Criciúma, fora de casa, na 11ª rodada. Há três dias, os cariocas jogaram pela última vez, e empataram por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbis, em São Paulo.

Já o Cruzeiro está em quinto lugar no Brasileirão, com 32 pontos em 18 partidas. A Raposa tem um jogo a menos que a maioria dos adversários porque não enfrentou o Internacional na quinta rodada. Esse confronto será disputado em setembro.

Invicto e com 100% de aproveitamento dentro de casa, o Cruzeiro vem de vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, na quarta-feira. O problema do time está no desempenho como visitante.

Em dez jogos fora de casa, os mineiros conseguiram duas vitórias, dois empates e seis derrotas. O Cruzeiro aposta no histórico positivo diante do Botafogo para reverter o cenário.

A última vez que a Raposa perdeu para o Glorioso no Nilton Santos foi em outubro de 2011, na 32ª rodada da Série A. Com gol do atacante Loco Abreu, o Botafogo venceu a partida por 1 a 0. A invencibilidade geral do contra o adversário Cruzeiro dura oito anos.

Botafogo x Cruzeiro: onde assistir

Quem quiser assistir ao confronto terá três opções: TV aberta (Globo), pay-per-view (Premiere) e streaming (Globoplay).

Fonte: No Ataque