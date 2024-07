Palmeiras x Vitória: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Abrindo o returno, o Palmeiras recebe o Vitória neste sábado (27), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ocupa a terceira posição com 36 pontos, enquanto o Leão da Barra é o 18º colocado com 15 pontos. Confira a seguir onde assistir Palmeiras x Vitória ao vivo.

Na rodada passada, o Alviverde foi surpreendido pelo desesperado Fluminense no Maracanã e perdeu por 1 a 0, após gol de Jhon Arias nos minutos finais de jogo. O resultado deu um respiro ao Tricolor Carioca, que permanece na vice-lanterna.

Já o Palmeiras acabou ultrapassado pelo Flamengo e caiu para a terceira colocação. Dessa forma, a diferença para o líder Botafogo subiu para quatro pontos. Além disso, o Porco chegou ao quarto jogo seguido sem vencer como visitante.

A vítima do Flamengo foi justamente o Vitória, que perdeu por 2 a 1 no estádio do Barradão. Arrascaeta abriu o placar para o Mengão, mas Everaldo conseguiu igualar o marcador. Até que, nos minutos finais, Carlinhos voltou a colocar a equipe carioca na frente.

Com esse resultado, o Leão da Barra permanece na zona de rebaixamento, com dois pontos a menos do que o Cuiabá, o primeiro time fora do Z-4.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira volta à beira do gramado após cumprir suspensão na rodada passada. Além disso, o lateral-direito Mayke e o meia Estêvão voltaram aos treinos e podem reforçar a equipe. Por outro lado, o zagueiro Murilo, o lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues continuam no departamento médico, enquanto o meia Raphael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga.

Do lado do Vitória, o técnico Thiago Carpini terá a volta do atacante Janderson, que volta de suspensão. Porém, os zagueiros Camutanga e Bruno Uvini, e o volante Luan são baixas por lesão.

Onde assistir Palmeiras x Vitória

A partida entre Palmeiras e Vitória no Allianz Parque começa às 19h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo de Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Fonte: GIZ BR