Fluminense arranca empate com Criciúma, volta a pontuar, mas segue na lanterna

O Fluminense arrancou um empate nos acréscimos com o Criciúma, nesta quinta-feira (11), fora de casa, pela 16ª rodada do Brasileirão. O 1 a 1, porém, mantém o time carioca na lanterna do campeonato.

O jovem Kauã Elias, de apenas 18 anos, marcou nos acréscimos o gol que rendeu um ponto ao Tricolor. Matheusinho havia feito o gol do Tigre, aos 8 minutos da etapa final.

Fluminense não vence há 13 rodadas

Apesar de conseguir um ponto importante, o Fluminense segue numa situação para lá de incômoda no Brasileirão: chegou a 13 rodadas sem vencer e tem apenas uma vitória no campeonato.

Com oito pontos, o time carioca segue na última posição e está a sete pontos do Cuiabá, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem um jogo a menos.

Na próxima rodada, encara o Athletico-PR no Maracanã, em partida ainda sem data confirmada.

Já o Criciúma manteve a 14ª posição, com 17 pontos, e tem dois jogos a menos que o Fluminense na tabela. Na próxima terça-feira (16), o Tigre visita o Corinthians na Neo Química Arena.