Flamengo perde para o Fortaleza no Maracanã e deixa a liderança do Brasileirão

O Flamengo deixou a liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (11) depois de perder por 2 a 1 para o Fortaleza pela 16ª rodada.

No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Leão do Pici saiu na frente aos 10 minutos de jogo com gol contra de Wesley. O Flamengo empatou no fim do primeiro tempo com Pedro, de pênalti. Na segunda etapa, Lucero colocou o Fortaleza na frente de novo, garantindo a vitória. Os donos da casa chegaram a empatar com Gabigol, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com esse resultado, o Flamengo deixa de ser o líder do Brasileirão, já que estacionou nos 31 pontos e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o Atlético-GO e chegou a 33 pontos. O Rubro-negro pode cair para a terceira posição ainda nessa rodada, já que o Botafogo enfrenta o Vitória também nesta quinta-feira (11) e pode ultrapassar o Flamengo.

Já o Fortaleza colou no G6. O Leão chegou a 26 pontos e subiu para o sétimo lugar. O Cruzeiro, sexto colocado, também tem 26 pontos, mas número de vitórias e saldo de gols maior.

Próximos jogos

O Fortaleza joga contra o Vitória na próxima quarta-feira (17) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo só volta a campo no sábado da outra semana, dia 20 de julho, contra o Criciúma, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida contra o Internacional que aconteceria neste fim de semana, pela 17ª rodada, foi adiada, já que o Colorado vai disputar o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude.