Campeonato Brasileiro : Palmeiras vence Atlético-GO e pode assumir a liderança

Na noite desta quinta-feira (11), o Palmeiras venceu o Atlético-GO por 3 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, os gols do Verdão foram marcados por Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinicius (contra), enquanto Shaylon fez o do Dragão.

Em um primeiro tempo muito pegado e com boas chances para as duas equipes, o Verdão logo saiu na frente aos 5 minutos. Gustavo Gómez deu lindo lançamento e Flaco López, com categoria, abriu o placar. O empate do Dragão veio três minutos depois, com um golaço de Shaylon, que arriscou de muito longe e viu a bola ir no ângulo de Weverton.

No ritmo da primeira etapa, o segundo começou agitado, mas com o Palmeiras em um ritmo muito acima dos adversários. Com seis minutos, Estêvão fez boa jogada e serviu Raphael Veiga, que bateu rasteiro para fazer o segundp. Dois minutos depois, a joia de 17 anos apareceu novamente na área e finalizou, o chute parou em Ronaldo, que viu Alix Vinicius não conseguir desviar no rebote e fazer gol contra.

Situação da tabela

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 33 pontos e assume a liderança momentânea do Brasileirão. O Verdão contou com o tropeço do Flamengo, que empatou com o Fortaleza no Maracnã, e agora torce contra o Botafogo, que encara o Vitória.

Do outro lado da tabela, o Atlético-GO perdeu uma posição por conta do saldo de gols. Agora, o Dragão ocupa a 19ª posição, com o mesmo número de pontos do Grêmio, que tem a vantagem.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (16). Às 21h30 (de Brasília), o Verdão vai até o Nilton Santos para encarar o Botafogo, em jogo direto pelas primeiras colocações do Brasileirão.

Do outro lado da tabela, o Atlético-GO também joga na quarta. Mais cedo, às 19h, o Dragão recebe o Vasco no Estádio Antônio Accioly.