Fla bate Atlético-GO e aproveita cochilo de rivais para retomar liderança

O Flamengo fez jogo tranquilo, bateu o Atlético-GO por 2 a 0 no Maracanã e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela 20ª rodada e terminou com muita festa da torcida, que se mostrou confiante no título após vacilo dos rivais, visto que Botafogo e Palmeiras foram derrotados na rodada.

O resultado coloca o Fla na ponta com 40 pontos. O Botafogo tem o mesmo número, mas dois gols a menos no saldo. O Palmeiras estacionou com 36 em terceiro. O Atlético-GO egue amargando a lanterna, com 12 pontos. O Vitória, primeiro time fora do Z4, tem 18.

Pedro é o artilheiro isolado do Brasileirão. Ele soma 10 gols e abre distância de Lucero, que tem oito. Na temporada, o camisa 9 marcou 28 vezes. O outro gol foi de Arrascaeta, que se isola como segundo maior artilheiro estrangeiro do Campeonato Brasileiro com 57 bolas na rede.

O Flamengo agora volta todo foco para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o rubro-negro recebe o Palmeiras no Maracanã, às 20h (de Brasília). O Atlético-GO abre as oitavas em casa, contra o Vasco, no mesmo dia, às 21h30 (de Brasília).

Pensando na competição mata-mata, Tite poupou vários jogadores. O goleiro Rossi foi um deles, além de Fabrício Bruno. De la Cruz sequer foi relacionado por conta da alta sequência desde a Copa América. No fim do jogo, a torcida também começou as provocações ao rival.

Gabigol está com moral com a torcida. Vivendo uma melhor fase novamente, o atacante entrou no segundo tempo e ouviu muita comemoração. Alguns cantaram “o Gabigol voltou”, enquanto o bandeirão com o rosto do atacante apareceu na arquibancada.

Ídolo do Fla, Gerson foi homenageado antes da partida. Ele recebeu uma camisa comemorativa pelos 200 jogos com a camisa do clube.

Tite perdeu Luiz Araújo e Pedro para a próxima rodada. Eles levaram o terceiro amarelo e desfalcam a equipe contra o São Paulo, no próximo fim de semana.

Como foi o jogo

O Flamengo começou um pouco mais devagar, mas o brilho de Pedro nunca se apaga. Apesar de ter um domínio, o Rubro-negro não conseguia transformar isso em chances. Foi aos 18 minutos que o camisa 9 balançou a rede e fez o Fla ser mais ativo, encurralando o Atlético-GO. O VAR demorou quase três minutos, mas confirmou o gol.

O Atlético apostou nos contra-ataques para chegar ao gol adversário. Mesmo com algumas boas saídas, o time teve dificuldades no último terço para criar perigo real. Os goianos ficaram mais com a bola na reta final e o Fla ainda tentava ter chances, mas diminuiu muito o ritmo. O time deixou o campo aplaudido.

A entrada de Shaylon ajudou o Atlético-GO a imprimir melhor ritmo, mas o Flamengo é letal. Os goianos voltaram melhores no segundo tempo e passaram a levar perigo principalmente pelos lados. No entanto, Arrascaeta aproveitou bela jogada construída por Pulgar para ampliar e tranquilizar a Nação. Confiante, a torcida já cantava “seremos campeões”.

O Flamengo aproveitou para controlar o jogo e ouvir a torcida fazer a festa. Em jogo tranquilo, a equipe manteve a segurança e Tite aproveitou para fazer várias mudanças em quase todos os setores. O Atlético-GO ainda se esforçava, mas a falta de poderio ofensivo atrapalhou demais.

Lances importantes

Ousado. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta perdeu a bola na defesa, Luiz Fernando cruzou e o Fla fez o corte. Na sequência, Janderson arriscou uma bicicleta, mas mandou para fora.

Pode melhorar. Aos 15, Cebolinha recebeu e tentou o chute de longe, mas mandou muito fraco.

1×0. Aos 18 minutos, Flamengo saiu em escanteio curto, Varela recebeu e voltou em Arrascaeta. O uruguaio cruzou, Pulgar deixou passar e Pedro marcou.

Quase. Aos 22, Varela cruzou, Pedro Rangel saiu mal e a bola sobrou para Ayrton Lucas tentar de primeira. A defesa fez o corte.

Pressão. Aos 31, Luiz Araújo cruzou na área e Varela cabeceou muito perto da trave do Atlético.

Tentou. Aos 31, David Luiz arriscou de longe e chutou forte. O goleiro Pedro Rangel fez a defesa em dois tempos.

Salvou. Aos 47, Rony segurou a bola e soltou nas costas da zaga. Janderson invadiu e chutou de primeira, mas Matheus Cunha tirou com os pés.

De novo ele. No primeiro minuto do segundo tempo, Shaylon recebeu cruzamento e cabeceou firma, mas Matheus Cunha espalmou para tirar.

2×0. Aos 15, Pulgar fez bonita jogada pelo meio e serviu Ayrton Lucas. O lateral rolou para o meio e Arrascaeta chegou chutando colocado para ampliar.

Passou perto. Aos 36, Shaylon cobrou falta com perigo bem perto do travessão de Matheus Cunha.

Inacreditável. Aos 44, Matheus Gonçalves serviu Viña, que cruzou rasteiro. Carlinhos recebeu livre, com o quase vazio. Tentou de primeira, mas Pedro Rangel defendeu.

Ficha técnica

Flamengo x Atlético-GO – 20ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 28 de julho de 2024, às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA-PR)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Varela, Pedro (FLA), Hurtado, Pedro Henrique (ACG)

Cartões vermelhos: –

Gols: Pedro (aos 18 minutos do primeiro tempo), Arrascaeta (aos 15 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Matheus Cunha; Varela (Wesley), David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo, Pedro (Carlinhos) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.

Atlético-GO: Pedro Rangel; Roni (Yony González), Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Lucas Kal) e Baralhas (Shaylon); Janderson (Maguinho), Jan Hurtado (Derek) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.