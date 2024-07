Ex-BBB e influenciador Nego Di é alvo de operação contra lavagem de dinheiro com rifas

O Ministério Público do Rio Grande do Sul realiza, na manhã desta sexta-feira (12), uma operação contra o casal de influenciadores gaúchos Nego Di e Gabriela Sousa, investigados por lavagem de cerca de R$ 2 milhões com rifas virtuais promovidas nas redes sociais.

Os agentes apuram também uma suposta fraude nos sorteios, de forma que os prêmios não seriam, de fato, entregues aos vencedores.

A esposa de Nego Di foi presa em flagrante, durante a operação, pois os agentes encontraram uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, sem registro, sob posse da investigada.

Os mandados de busca e apreensão contra bens do casal foram cumpridos na casa dos influenciadores, em Santa Catarina. O objetivo da ação é colher mais provas relacionadas ao crimes sob investigação.

A promotoria sequestrou dois veículos de luxo do casal na ação de hoje, denominada Operação Rifa$.

De acordo com o promotor de Justiça Flávio Duarte, os agentes recolheram documentos, mídias sociais e celulares dos influenciadores com o objetivo de descobrir a dimensão dos valores obtidos por eles com as rifas.

À CNN, a defesa de Nego Di e de Gabriela disse que está se inteirando dos fatos. “É tudo muito recente e a gente não teve acesso ao inquérito. A informação que a gente tem é que, em todas as rifas que ele realizava, havia repasse dos prêmios com a devida tributação. Os sorteios eram feitos pela loteria federal”, declarou o advogado Hernani Fortini.

Em nota, os representantes legais dos investigados disseram ainda que “a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal”.