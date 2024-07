Quatro presos fugiram na madrugada desta sexta-feira, 12, do presídio Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul. Policiais Penais e militares fazem buscas pelos foragidos. Ainda não há informações oficiais do Instituto de Administração Penitenciária sobre os detalhes da fuga e os nomes dos presos.

O ac24horas teve acesso aos nomes e fotografias dos detentos. Eles são Dhon Everton Dos Santos Martins, Moisés Nascimento Cassiano, Adelcivane Gomes de Azevedo e Lucas Francisco da Rocha.