Graciele Lacerda rebate críticas após anúncio de primeira gravidez: “Pessoas ruins”

Segundo ela, foi muito difícil esconder a gestação – fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, 61. “Não consegui dormir direito, fiquei muito ansiosa, com aquele medo, tensão”, contou nos stories do Instagram.

“Chegou um momento em que eu já não estava conseguindo disfarçar, estava ficando bem nítido. É muito ruim esconder, não dividir as coisas”, afirmou.

Apesar das palavras positivas e de carinho, Graciele disse, no entanto, que também recebeu mensagens de haters.

“Dá um medinho de divulgar isso com todo mundo, porque recebi mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, energias, mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não consegue fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E isso a gente não tem como controlar”, afirmou.

Antes de compartilhar a notícia, Graciele e Zezé fizeram uma oração, pedindo para que Deus os blindasse de todo mal, para que ela tivesse uma gravidez boa e em paz.

“A gente só pede a Deus para nos blindar, nos proteger […] Mas a gente está blindado. Essas coisas ruins não pegam na gente. A gente está protegido, blindado, mais ainda do que nunca agora! Eu sou a prova viva de que Deus na minha vida é tudo. Você se fortalece, nenhum mal chega. Pode tentar, mas Deus dá um jeito de tirar”, acrescentou.

Há mais de 10 anos juntos, o casal já vinha tentando engravidar há quatro anos. Além do novo primogênito, Zezé é pai de outros três filhos, Wanessa Camargo, 41, Camilla Camargo, 38 e Igor Camargo, 30.