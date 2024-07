Evento Caipira no Quinari reúne mais de 8 mil pessoas e aquece comércio

No último fim de semana, a cidade de Senador Guiomard, o Quinari, foi palco de um evento caipira que bateu recordes de público, se destacando por valorizar a cultura local com a participação de Quadrilhas juninas de escolas municipais e de outras cidades acreanas. A festa começou na última sexta-feira, 28, e foi até domingo, 30.

O evento atraiu visitantes de diversas cidades, consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário cultural da cidade.

A festividade contou com programação diversificada que agradou a todas as idades. Desde apresentações de quadrilhas e shows de música sertaneja até barracas de comidas típicas, brechós e artesanatos.

Recorde de Público

Segundo os organizadores, o evento reuniu mais de 8 mil pessoas, superando todas as expectativas. Sebrae e prefeitura do Quinari foram parceiros na realização do Quinari Caipira 2024. “Estamos extremamente felizes com a participação massiva da comunidade e dos turistas. Esse sucesso é reflexo do bom trabalho e do empenho de todos os envolvidos na organização”, disse a prefeita, referindo-se aos trabalhadores da Funcab, que organizou o evento.

Valorização da Cultura Local

Um dos pontos altos da festa foi a valorização das tradições locais. Além das danças e músicas típicas, a culinária caipira foi um grande destaque. As barracas de comida ofereciam desde o famoso churrasquinho, doces caseiros, salgados e a tradicional galinha picante. O público teve a oportunidade de experimentar e se deliciar com pratos que remetem às raízes da cultura caipira.

Impacto Econômico

O evento não apenas promoveu a cultura local, mas também gerou um impacto econômico significativo para a cidade. Comerciantes, expositores e artesãos locais tiveram a oportunidade de expor e vender seus produtos, o que contribuiu para o aumento da renda e para o fortalecimento da economia local. “Nosso sentimento é ótimo, de dever cumprido. Tenho conversado com as pessoas aqui. Os comerciantes estão felizes, isso é bom para todos”, disse Ney do Miltão, ao se referir a alegria dos 60 comerciantes e expositores que participaram da festa.

Planejamento para o Futuro

Diante do sucesso desta edição, Eudiran Carneiro, um dos organizadores do Quinari, já está planejando a próxima festa, com o objetivo de torná-la ainda maior e melhor. “Estamos muito motivados para começar os preparativos do próximo evento. O Sebrae foi fundamental. Temos muita gratidão pela participação dessa entidade tão importante para o fomento cultural acreano” disse o presidente da Funcav.