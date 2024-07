Inscrições de empreendedores para Arraial Cultural em Rio Branco começam nesta segunda-feira (1º)

Os empreendedores e microempreendedores interessados em montar barracas no Arraial Cultural 2024 já podem se inscrever para participar do evento. As inscrições iniciam nesta segunda-feira (1º) e terminam na sexta (5), das 8h às 15h.

No total, serão 80 empreendimentos nos segmentos de alimentação, brinquedos e ambulantes, que farão parte da Economia Solidária, segundo a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete).



🥳 O Arraial Cultural deste ano ocorrerá no Calçadão da Gameleira, com data prevista para acontecer entre os dias 16 e 21 de julho. O evento é organizado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e conta com a colaboração de 15 secretarias e instituições.

Para se inscrever, os empreendedores devem levar RG, CPF e comprovante de endereço. As inscrições são feitas na Casa do Empreendedorismo, l

ocalizada na Rua João Donato, Bairro Ipase, em Rio Branco. A seleção dos empreendimentos será feita por meio de sorteio.

“O Arraial Cultural é um evento bastante significativo para a nossa economia. Os empreendedores aguardam o ano inteiro para comercializar nesses dias de evento e nós teremos os segmentos de alimentação, brinquedos, bebidas e ambulantes. E nossos expositores estarão lá, com alimentação e recreação para todos”, enfatizou Bianca Muniz, diretora de Empreendedorismo da Sete.



