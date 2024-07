Endrick e kylian Mbappé são incluídos em elenco no site oficial do Real Madrid

A segunda-feira (1) do Real Madrid começou com “novidades” em seu site oficial. Endrick e Mbappé, reforços para a próxima temporada, foram incluídos no plantel oficial da equipe.

A dupla aparece com a camisa do clube, mas as duas fotos usadas pelo Real Madrid estão ainda como montagens. Mbappé será apresentado no dia 16 de julho dois dias depois da final da Eurocopa, disputada na Alemanha.

Já Endrick, que completa 18 anos em 21 de julho, vai se apresentar ao clube espanhol após a Copa América, disputada nos Estados Unidos e que também termina no dia 14.

Além dos dois, o Real também manteve em seu site Lucas Vázquez e Luka Modric. Segundo o jornal espanhol Marca, os dois devem renovar seus contratos, apesar da equipe ainda não ter comunicado oficialmente.

Elenco 2024/25 do Real Madrid

Goleiros : Courtois e Lunin.

: Courtois e Lunin. Defensores : Carvajal, Éder Militão, Alaba, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy e Vallejo.

: Carvajal, Éder Militão, Alaba, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy e Vallejo. Meio-campistas : Bellingham, Modric, Camavinga, Güler, Valverde, Tchouaméni e Ceballos.

: Bellingham, Modric, Camavinga, Güler, Valverde, Tchouaméni e Ceballos. Atacantes : Vini Jr., Rodrygo, Brahim, Mbappé e Endrick.