Empresa de energia solar faz acordo com cliente e tem 30 dias para cumprir contrato

Um acordo assinado nesta terça-feira (2) entre a proprietária da empresa Acre Solar – Energia Renovável, Cristiane Amaral de Souza, e sua cliente, Ednilce Fernandes de Souza, que contratou o serviço de instalação de painéis fotovoltaicos e não os recebeu, garantiu que a empresa tenha os próximos 30 dias para resolver o problema sem a abertura de um procedimento judicial.

Segundo o documento assinado na 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde também funciona o cartório do Projeto Pacificar, a empresária e sua cliente voluntariamente aderiram ao procedimento de conciliação para a resolução das reclamações da cliente de forma pacífica, com a promessa de que os conflitos que possam ter sido gerados pela não entrega do serviços estejam resolvidos.

A empresa de energia solar, que alegou ao Ecos da Notícia que não fez a instalação do sistema fotovoltaico contratado por Ednilce por ter sido vítima de um golpe de um ex-funcionário de uma empresa fornecedora das placas em São Paulo, demonstrando inclusive que confeccionou Boletim de Ocorrência sobre o crime no 5º Distrito Policial de Aclimação – São Paulo, se comprometeu a cumprir o contrato com a cliente nos próximos 30 dias, e prometeu também pagar a conta de luz da contratante referente ao mês de julho.

Diz ainda o acordo assinado, que caso alguma das partes não cumpra o acordo, a parte prejudicada deverá ingressar na justiça comum, no juizado cível ou criminal, para pleitear seus direitos.

O Ecos da Notícia entrou em contato Ednilce, que se comprometeu a manter a versão do que disse sobre a empresa e caso o acordo não seja cumprido, procurará a Delegacia novamente e a imprensa.