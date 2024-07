Criança de três anos engole prego e passa por cirurgia em Cruzeiro do Sul

Na manhã de ontem (01), uma família de Cruzeiro do Sul, no Acre, viveu momentos de tensão ao perceber que seu filho de apenas 3 anos havia engolido um objeto metálico. Preocupados, os pais levaram a criança imediatamente ao pronto-socorro do Hospital do Juruá.

Após exames de raio-x, foi confirmado que a criança havia engolido um prego. Dada a gravidade do caso, os médicos determinaram que seria necessário um procedimento cirúrgico para a remoção do objeto.

O procedimento foi realizado com sucesso após o período de jejum necessário para a cirurgia. A equipe médica do hospital informou que a criança está fora de perigo e se recupera bem.

Este incidente serve como um alerta para os pais sobre a importância de manter objetos pequenos e perigosos fora do alcance de crianças, especialmente aquelas em idades mais propensas a explorar o mundo com a boca.

A equipe médica reforça a necessidade de vigilância constante, destacando que a prevenção é essencial para evitar acidentes domésticos que podem colocar a vida dos pequenos em risco.