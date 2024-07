Em Sena Madureira, colisão entre motocicletas deixa dois feridos

Na manhã desta terça-feira (02), um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou em duas pessoas feridas na Avenida Brasil, em Sena Madureira, nas proximidades da rodoviária.

De acordo com informações repassadas, uma mulher que conduzia uma moto Biz vermelha foi surpreendida por um idoso em outra motocicleta, resultando na colisão. Ambos os condutores sofreram fraturas e foram imediatamente socorridos e encaminhados ao hospital João Câncio Fernandes.

Devido à gravidade dos ferimentos, há uma grande possibilidade de que as vítimas sejam transferidas para Rio Branco, onde poderão receber atendimento médico especializado.

A polícia militar esteve presente no local do acidente e realizou os procedimentos de praxe para apurar as causas da colisão. As investigações continuam para esclarecer os detalhes do ocorrido.