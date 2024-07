Cruzeiro do Sul tem mais que o dobro de queimadas em relação ao último mês

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul registrou um aumento de mais de 50% de queimadas florestais no mês de julho, em relação a junho deste ano. Em junho foram 25 notificações e em julho, até agora, foram 51 chamadas devido ao fogo.

Para minimizar a situação, o Corpo de Bombeiros intensificou a operação Guardiões do Bioma, que visa reduzir o número de incêndios florestais na região.

Entre 26 de junho e 16 de julho, os bombeiros, de acordo com a Assessoria de Comunicação, realizaram 57 ações preventivas, incluindo palestras em escolas, rondas em locais vulneráveis e abordagens educativas nos municípios vizinhos. A cada 12 dias, uma equipe de militares é deslocada de sua base local para outros municípios para reforçar as ações preventivas. Com essas medidas, o Corpo de Bombeiros busca reduzir o impacto das queimadas na região.

“Estamos finalizando o segundo clico. A intenção é diminuir a incidência de focos de calor. A cada 12 dias, uma quantidade de militares é mobilizada da sua base local para outros municípios”, informou a Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.