Quinta-feira será quente com chance de noite amena no Acre

Nesta quinta-feira (18), o tempo permanecerá firme, seco e ensolarado no Acre. Conforme informações do portal O Tempo Aqui, no leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira), o tempo será firme, seco, ensolarado e ventilado, com noite fria. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar mínima varia entre 25% e 35% durante a tarde, e a máxima entre 75% e 85% ao amanhecer. Os ventos sopram entre fracos e moderados, com rajadas eventuais, vindos do sudeste.

No centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), o tempo firme, seco e ensolarado, com noite amena. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar mínima varia entre 30% e 40% durante a tarde, e a máxima entre 80% e 90% ao amanhecer. Os ventos sopram entre fracos e calmos, com rajadas eventuais, vindos do sudeste. As temperaturas no estado variam entre 15°C e 34°C.