Em nova medição, Rio Acre segue em baixa e atinge 1,64 metro

O Rio Acre continua baixando na capital acreana. Em nova medição realizada na manhã desta quinta-feira, 18, o manancial chegou a 1,64m, o que significa quatro centímetros a menos nas últimas vinte e quatro horas.

Apesar de o Acre ainda não estar no período mais crítico do verão amazônico, que é entre os meses de agosto e setembro, o nível já se encontra bem abaixo do normal para o período, que deveria estar, pelo menos, com mais de dois metros.

Se o ritmo de descida for mantido, é possível que no início da próxima semana, o manancial esteja abaixo de 1,5 metros.

Por conta da dificuldade de navegação e da escassez dos recursos hídricos, a prefeitura decretou Situação de Emergência na capital acreana.