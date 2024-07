Cruzeiro do Sul é o município com mais focos de queimadas no primeiro semestre do ano

Com 18 focos de queimadas registrados no período de 1º de janeiro a 30 de junho, o município de Cruzeiro do Sul, localizado no noroeste do Acre, foi o que mais teve detecções pelo satélite de referência AQUA Tarde, referencial para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), responsável pelo divulgação dos dados.

A quantidade de focos de queimadas detectada em Cruzeiro do Sul nos seis primeiros meses deste ano corresponde a 11,6% do total acumulado no estado nesse período, que foi de 137 ocorrências. No ano passado, o número de focos no município era parecido, nesse mesmo intervalo: 17 detecções, mas representando 27,4% do total, uma vez que o acumulado do estado era menor: 48 focos.

Os outros municípios que se destacaram na quantidade de focos de queimadas no primeiro semestre foram Feijó, com 17 focos ou 12,4%; Tarauacá, com 14 focos ou 10,2%; Sena Madureira, com 12 focos ou 8,8%; e Xapuri, com 11 focos ou 8,0%. Já Senador Guiomard, com apenas um foco ou 0,7%, foi o que menos registrou detecções pelo Inpe.

Outro dado que merece destaque é o de que em todo o decorrer do ano de 2023, Cruzeiro do Sul foi o quinto colocado entre os municípios acreanos que tiveram registros de focos de queimadas detectados pelo satélite de referência. Foram 536 focos ou 8,2% do total do estado, segundo as informações do Banco de Dados do Programa Queimadas.