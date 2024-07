Copa América: Conmebol assume erro em lance de pênalti não marcado em Vinicius Jr.

A Conmebol assumiu, nesta quarta-feira (3), que houve erro na não marcação do pênalti sobre Vini Jr. na partida entre Brasil e Colômbia. O jogo, válido pela terceira rodada do grupo D, acabou em 1 a 1.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, Muñoz derrubou Vini Jr. na área. Mesmo após o VAR analisar o lance por quase dois minutos, o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela viu contato normal e manteve a marcação de escanteio.

A entidade afirmou que o “defensor [Muñoz] não toca a bola, e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue”.

No fim, o áudio divulgado diz que “o VAR confirma, de maneira incorreta, a decisão original de campo”, admitindo o erro na não marcação da penalidade.

Brasil na Copa América

Com o resultado, o time de Dorival Jr. ficou no segundo lugar da chave e vai enfrentar o Uruguai no próximo sábado (6), às 22h, no Alliegiant Stadium, em Las Vegas. O confronto é válido pelas quartas de final da Copa América.

A Seleção não contará com Vinicius Junior, que recebeu o segundo amarelo e será desfalque na próxima partida.

Veja a análise da Conmebol

