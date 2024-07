Mais uma adutora rompe e deixa trânsito lento na Avenida Nações Unidas em Rio Branco

A manutenção em uma adutora de abastecimento de água do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB, que envia água para o bairro São Francisco, na parte alta da cidade, deixa o trânsito lento na Avenida Nações Unidas, em frente ao Pronto Socorro.

Trabalhadores do SAERB já concluíram o serviço emenda da tubulação, que apresentou um vazamento, e agora trabalham para tapar a cratera de mais de dois metros que precisou ser feita para o acesso à tubulação. De acordo com o responsável pela manutenção, o serviço deve ser concluído até às 16h, para o alívio do trânsito na região.